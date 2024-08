Bari, le probabili scelte di Longo per la Cremonese

81 giorni dopo l’ultima volta è tempo di tornare a fare sul serio, 81 giorni dopo l’ultima volta il Bari è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua storia sportiva: è il sabato della prima apparizione ufficiale della stagione in casa biancorossa. Nel pomeriggio la truppa di Longo farà tappa allo Zini per disputare il primo turno di Coppa Italia in casa della Cremonese di mister Stroppa, una delle principali candidate al salto diretto di categoria, reduce dalla sconfitta in finale playoff contro il Venezia. Un test che lo stesso tecnico ex Como ha definito complicato, ma prezioso per ottenere conferme di quanto di buono visto durante il pre campionato, a ormai a una settimana di distanza dall’inizio del campionato.

Si va verso la conferma in toto dell’undici titolare sceso in campo nell’ultimo allenamento congiunto con il Gravina: spazio a Radunovic e non a Pissardo tra i pali, fiducia al terzetto difensivo composto da Pucino, da capitan Vicari e dal giovane Obaretin e conferma per il quartetto di centrocampo formato da Favasuli, Maiello, Benali e Dorval. In attacco ci sarà ancora una volta Lasagna, al momento più avanti nelle gerarchie rispetto a Novakovich, mentre sulla trequarti agiranno in tandem Sgarbi e Sibilli. Dalla panchina, in attesa della migliore condizione di forma, l’ultimo arrivato, il jolly difensivo Mantovani; difficilmente per lui ci sarà spazio a partita in corso, mentre potrebbero avere qualche minuto dalla loro Maita sulla fascia mediana e Ricci e Oliveri sulle corsie laterali. Fischio di inizio fissato per le ore 18:00 in terra lombarda, a supportare i ragazzi di Longo un buon numero di tifosi provenienti dalla Puglia.

