Trepuzzi: annunciati i primi tre acquisti per la Promozione

La SSD Trepuzzi Calcio inizia la sua campagna acquisti con tre importanti colpi di mercato, volti a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione di Promozione.

Il primo annuncio riguarda l’arrivo di Gianmarco Centonze, nuovo portiere del Trepuzzi. Nato a Lecce nel 2000, Centonze ha mosso i primi passi nella Primavera del Lecce, dove ha collezionato 23 presenze, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni. La sua esperienza è proseguita in Serie D con il Francavilla e successivamente con il Nardò, dimostrando una crescente sicurezza tra i pali. Nell’ultima stagione, ha militato nel Racale, distinguendosi come uno dei migliori portieri dell’Eccellenza Pugliese. Ora, Centonze si prepara a difendere la porta del Trepuzzi, promettendo solidità e affidabilità.

Il secondo rinforzo per la squadra è Matteo Armenia, difensore classe 2003. Armenia ha iniziato la sua carriera nel Brindisi in Serie D, mettendo in mostra le sue qualità difensive. Successivamente, ha giocato con il Brilla Campi, adattandosi sia come difensore centrale che come terzino sinistro, contribuendo in maniera significativa alla solidità della retroguardia. Con il Trepuzzi, Armenia avrà l’opportunità di continuare il suo percorso di crescita e di affermarsi ulteriormente.

Infine, Andrea De Pascalis, centrocampista classe 2000, si unisce alla rosa del Trepuzzi. De Pascalis ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Lecce, per poi proseguire con il Deghi Calcio, dove ha giocato in Promozione ed Eccellenza, e con il Galatone, militando tra Promozione e Prima Categoria. Conosciuto per la sua capacità di leggere il gioco e avviare azioni offensive, De Pascalis porterà dinamismo e solidità al centrocampo del Trepuzzi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author