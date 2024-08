Eccellenza, tris di nuovi acquisti per il Molfetta

Il Molfetta annuncia l’arrivo di tre nuovi giocatori che andranno a rafforzare la rosa biancorossa per la prossima stagione.

Il primo innesto è Leandro Ignacio Carubini, difensore classe 1993, con doppia cittadinanza italo-argentina. Carubini porta con sé un ampio bagaglio di esperienza internazionale, avendo militato in club argentini come il Central Cordoba e il San Martin, e in Perù con il San Simon. Dal 2016 ha intrapreso una carriera in Italia, giocando per diverse squadre tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, fino a vestire la maglia del Tre Fiori nel campionato di San Marino, partecipando al primo turno preliminare di Europa League. Nell’ultima stagione, ha giocato in Serie D con il Ponte San Pietro, confermandosi un difensore versatile e di grande esperienza.

Il secondo acquisto è il giovane Salvatore Comitangelo, terzino mancino classe 2006. Cresciuto calcisticamente in Liguria, Comitangelo ha poi proseguito la sua formazione con lo Sporting Barletta e il Bisceglie, partecipando ai campionati giovanili nazionali U15 e U17. Nella scorsa stagione ha contribuito al successo del Barletta nel girone L del Campionato, qualificandosi tra le migliori otto squadre nazionali. Comitangelo si distingue per la sua velocità e abilità nel dribbling, e ha espresso grande entusiasmo per la nuova sfida con la Molfetta Calcio.

Infine, la società ha acquisito Federico Massari, attaccante classe 2002. Originario di Canosa, Massari ha mosso i primi passi nella Scuola Calcio Liberty Canosa, per poi proseguire con l’Under 15 della Fidelis Andria e l’Under 17 del Foggia. Ha inoltre accumulato esperienza nei campionati di Eccellenza e in quello sammarinese. Massari ha dichiarato di essere pronto a mettere a disposizione della squadra la sua velocità, il tiro da fuori area e la duttilità, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali della Molfetta Calcio.

