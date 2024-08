Taranto, Melucci a Giove: ‘Consegnami il titolo se vuoi essere aiutato’

La Giunta comunale ha deliberato ieri l’approvazione della convenzione tra l’Ente civico e il Taranto FC 1927, che permetterà al club di utilizzare l’impianto “Erasmo Iacovone” fino al 30 settembre prossimo. Dopo questa data, lo stadio sarà soggetto a parziale demolizione e ricostruzione, come previsto dal progetto di Sport&Salute, per un valore di 60 milioni di euro, nell’ambito dei preparativi per i XX Giochi del Mediterraneo del 2026.

Il sindaco Rinaldo Melucci, a margine della riunione, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando come questa decisione rimuova ogni pretesto per non avviare la nuova stagione sportiva. “Uno stadio nuovo e confortevole rappresenta una grande opportunità, non un ostacolo”, ha dichiarato il sindaco, riferendosi alle critiche mosse da alcuni.

Melucci ha inoltre chiarito che, nonostante la disponibilità dell’Amministrazione comunale a supportare la delicata transizione del club, nessun rappresentante del Taranto FC si è presentato per consegnare il titolo sportivo, limitando così l’efficacia dell’intervento comunale. Il sindaco ha auspicato che non si stiano facendo giochi sulla pelle dei cittadini e ha ribadito l’importanza di chiudere rapidamente le trattative in corso per garantire un futuro luminoso al club.

“Il Taranto è un patrimonio della comunità,” ha concluso Melucci, invitando tutte le parti coinvolte a collaborare con fiducia e rispetto, per il bene della città e del club, con il Comune pronto a fare la sua parte.

