La LND raddoppia i premi per i club di Serie D che investono sui giovani

Il progetto “Giovani D Valore”, promosso per il 13º anno dal Dipartimento Interregionale con il supporto della Lega Nazionale Dilettanti (LND), conferma un significativo stanziamento di risorse economiche per le società di Serie D che investono sui giovani calciatori. Questa iniziativa premia le squadre che scelgono di schierare un maggior numero di giocatori Under 19, non solo per adempiere agli obblighi regolamentari, ma come parte di una strategia volontaria e lungimirante.

Il presidente della LND, Giancarlo Abete, in collaborazione con il Dipartimento Interregionale, ha rafforzato l’impegno a favore delle società che dimostrano coraggio nell’impiegare giovani talenti oltre la quota obbligatoria. Il fondo complessivo destinato a queste squadre è stato aumentato in maniera sostanziale, passando da 450.000 a 1.035.000 euro, con un ampliamento del numero di club beneficiari. Le prime cinque squadre di ogni girone, anziché le tre delle edizioni precedenti, saranno premiate in base a una speciale graduatoria.

Luigi Barbiero, Coordinatore del Dipartimento Interregionale, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti: “Da tredici anni, premiamo le società che scommettono sui giovani, andando oltre gli obblighi regolamentari, per favorire la creazione di un solido vivaio. L’aumento della tassa d’iscrizione ha permesso di incrementare i premi e di allargare il numero di società beneficiarie, dimostrando che chi crede nei giovani ottiene risultati concreti”.

Il Dipartimento Interregionale è stato pioniere nel promuovere l’utilizzo dei giovani calciatori, lavorando con lungimiranza per assicurare un futuro stabile alle società di Serie D. Questo approccio ha portato a un contenimento dei costi di gestione e a un miglioramento dei risultati sportivi, con diverse squadre che, grazie a questa strategia, hanno ottenuto posizioni di vertice nella classifica finale del progetto “Giovani D Valore”, sfiorando anche la promozione in Serie C.

Il Regolamento

Il progetto assegna un punteggio a ciascun giovane calciatore (con particolare attenzione a quelli provenienti dai vivai), generando una classifica finale alla fine della stagione. Le prime cinque squadre di ogni girone riceveranno premi di 50.000, 30.000, 20.000, 10.000 e 5.000 euro rispettivamente. La classifica terrà conto delle gare dalla 1ª alla 28ª giornata, considerando i calciatori nati tra il 2005 e il 2009, schierati dall’inizio di ogni partita e fino al termine del primo tempo. Sono inclusi nel conteggio giocatori italiani, comunitari ed extracomunitari tesserati a titolo definitivo o temporaneo con società della LND.

Le società che gestiscono l’intera attività di Settore Giovanile otterranno un bonus del 10% sui punti totalizzati. Non riceveranno il premio i club che non partecipano al campionato juniores, quelli che si ritireranno durante la stagione, chi rinuncerà alla Coppa Italia, e le squadre retrocesse a fine campionato.

