Bari-Giugliano 3-1, pratica amichevole archiviata in un tempo

Vince ancora il Bari in amichevole con i gol che provengono ancora una volta dai rinforzi provenienti dal calciomercato. Risultato finale 3-1 contro il Giugliano, formazione di Serie C, con le reti tutte nel primo tempo. Al 7′ segna Lasagna, raddoppia Sgarbi al 25′ e al 37′ Favasuli cala il tris. Nella ripresa accorcia le distanze per i campani Njambè ad undici minuti dalla fine. La prossima settimana esordio stagionale in Coppa Italia contro la Cremonese il prossimo 10 agosto allo Zini.

Bari-Giugliano 3-1 (3-0 pt)

Marcatori: 7’pt Lasagna (B), 25’pt Sgarbi (B), 37′ Favasuli (B), 34’st Njambè (G)

Bari pt (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Vicari (c), Obaretin, Favasuli, Maiello, Benali, Dorval, Sgarbi, Sibilli (27’st Morachioli), Lasagna (18’st Akpa-Chukwu)

A disp.: Pellegrini, De Giosa, Faggi, Astrologo, Ahmetaj, Scafetta, Ricci

All. M. Longo

Giugliano (4-3-3): Russo (33’st Pellino), Caldore, Oyewale, Valdesi (33’st De Rosa), Romano (33’st Peluso), Salvemini (c) (27’st Balde), D’Agostino (27’st Menna), Maselli (33’st Scaravilli), Masala (27’st Njambè), Giorgione (27’st Acella), Solcia (27’st Esposito)

A disp.: La Rocca, Ciciniello, Mazzone

All. V. Bertotto

Arbitro: Sig. Luca Massimi (Termoli); assistenti: Sig. Marco Belsanti (Bari) e Sig. Mattia Pascarella (Nocera Inferiore)

Angoli: 4-2

Rec.: 1’pt ; 0’st

Note: al 14’st palo del Giugliano con Salvemini; al 30’pt e 27’st cooling break

Stadio San Nicola, Bari, nuvoloso, pioggia a tratti, 33°C circa, terreno in discrete condizioni

