Nardò, il presidente Alessio Antico: “Ci piacerebbe ripetere quanto fatto negli ultimi due anni”

Inizia ufficialmente la fase pre-stagionale del Nardò, che questo pomeriggio ha presentato il nuovo allenatore Fabio De Sanzo ed il suo staff con un’apposita conferenza stampa. Poco dopo si è invece tenuto il primo allenamento fra le mura amiche del Giovanni Paolo II.

Queste le dichiarazioni del presidente granata Alessio Antico: “Il ridimensionamento di cui abbiamo parlato è economico, non tecnico. Non ci piace sperperare denaro, preferiamo agire in maniera oculata. Per quanto riguarda il mercato, infatti, abbiamo chiuso il 90% degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Restiamo una società ambiziosa, ci piacerebbe ripetere quanto di buono fatto negli ultimi due anni, ma potremmo anche migliorarci, chissà. La scelta di De Sanzo? È l’allenatore che più ci rappresenta, sia come società che come città. È un guerriero, un vero motivatore. Mi è bastata una chiacchierata di dieci minuti per convincermi”.

