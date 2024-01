Bari, Frabotta ai saluti: la Juventus lo girerà al Cosenza

Termina dopo sette presenze stagionali e senza alcun particolare sussulto l’esperienza di Gianluca Frabotta al Bari. Il terzino sinistro classe ’99 resterà comunque in Serie B, dove ad accoglierlo ci sarà il Cosenza. La Juventus richiamerà infatti dal prestito l’ex Frosinone per poi girarlo alla formazione calabrese, dove resterà almeno fino a fine stagione. Con addosso la maglia del Bari, Frabotta è sceso in campo contro Pisa, Catanzaro, Como, Reggiana, Brescia, Ascoli e Sampdoria. Quella con i blucherchiati verrà ricordata come la sua ultima presenza in biancorosso.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp