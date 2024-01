Bari, Lulic: “Mi sento benissimo, voglio tornare più forte di prima”

Karlo Lulic si presenta in conferenza stampa da nuovo calciatore del Bari. Queste le sue dichiarazioni:

LE SUE CONDIZIONI – “Ora mi sento benissimo, ho ripreso dal ritiro e mi alleno regolarmente da cinque mesi. Mi serve solo il ritmo partita. Voglio tornare più forte di prima”.

I SUOI TRASCORSI IN ITALIA – “Il periodo della Sampdoria è stato difficile: sono arrivato giovane, a 18 anni, non mi sono trovato bene. Era difficile per me in un altro paese, con un’altra lingua che non conoscevo. Poi però ho scelto un’altra strada e mi sono trovato benissimo a Frosinone”.

RUOLO – “Il mio ruolo preferito è la mezzala sinistra, ma mi adatto in altri ruoli, non ho problemi a giocare da mediano o da trequartista. Sono pronto a tutto quello di cui ha bisogno il mister, se serve posso giocare anche in porta”.

SOCIETA’ – “Cheddira e Frattali mi hanno parlato del Bari da ex, mi hanno detto che qui c’è una società seria e ambiziosa che vuole salire. So di avere una grossa responsabilità”.

LA SERIE A SFUMATA – “Loro sono stati sfortunati l’anno scorso, si deve continuare, non si molla mai. Speriamo di fare belle cose nel girone di ritorno”.

IL GOL – “Lo so che devo tirare di più, devo essere più concreto davanti. Spero di poterlo fare”.

TERNANA E NUMERO DI MAGLIA – “Non vedo l’ora che sia sabato, che sia tempo di partita. So che c’è un’atmosfera calda, con tifosi meravigliosi. Speriamo di regalare loro i tre punti. Numero di maglia? Mi piace il 14”.

CENTROCAMPO – “Vedo grande qualità a centrocampo, ognuno di noi deve far uscire il meglio di sé, speriamo di tirare fuori tutto quello che abbiamo. Maiello? E’ un mio grande amico, siamo stati solo sei mesi insieme ma qui mi ha accolto benissimo”.

MODULO – “Nel 4-3-3 mi trovo benissimo, mi piace venire a palleggiare e creare, se poi devo andare in profondità lo faccio. Sempre mi è piaciuto Kakà come modello”.

ASPETTATIVE PER IL 2024 – “Al nuovo anno chiedo di essere sano, visto quello che mi è capitato negli ultimi mesi. Chiedo anche risultati qui a Bari, voglio proseguire quello che ho fatto a Frosinone”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp