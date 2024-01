Monopoli, idea Grandolfo per l’attacco. La società resiste su Starita

Francesco Grandolfo potrebbe tornare a vestire la maglia del Monopoli. L’attaccante classe 1992, in scadenza a giugno 2024 con l’Arzignano, potrebbe legarsi ai biancoverdi fino al 30 giugno 2025 e far così ritorno nella società con cui ha raggiunto i quarti di finale playoff nella stagione 2021/2022. 33 presenze e 6 reti lo scorso anno, 4 gol in 15 partite nel girone d’andata del girone A di Serie C con la metà delle gare giocate da titolare. Grandolfo potrebbe fare al caso di un attacco che ha bisogno di un lottatore come lui, già abituato al 3-5-2, sistema di gioco utilizzato da Colombo proprio nel suo anno migliore.

Per un Grandolfo che potrebbe arrivare c’è uno Starita che potrebbe partire. L’attaccante napoletano ha un’offerta importantissima da parte dell’Avellino, che potrebbe significare un deciso passo in avanti nella sua carriera, ma il Monopoli ha bisogno di lui per il finale di stagione e non si è detto soddisfatto dell’offerta arrivata fino a questo momento. Le società si sono prese tempo e l’affare potrebbe farsi dopo la gara di domenica contro il Monterosi, una delle sfide più importanti della stagione. Taurino affronta il suo passato, il Monopoli sarà di fronte ad una diretta concorrente per la salvezza e non deve lasciarsi distrarsi da voci che arrivano dall’esterno.

