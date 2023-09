Bari, De Laurentiis. “Il mister sta trovando la quadra. Serve pazienza”

BARI – Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, si sofferma a margine della mattinata sul “Premio Nikolaos Città di Bari per lo Sport” sui biancorossi: “A Parma ho cominciato a vedere una squadra, questo mi ha fatto molto piacere, Abbiamo affrontato squadre blasonate, magari succede di lasciare punti a terra. Il mister sta tirando fuori la quadra con tutti i giocatori che sono arrivati. Questo mi fa sperar bene. Ovviamente siamo determinatissimi per domani e vogliamo portare punti a casa”.

Non c’è grossa fiducia però da parte della piazza barese: “Personalmente è sempre un po’ un dispiacere non avere la fiducia totale della piazza. Ma noi lavoriamo ogni giorno per trovare la quadra, c’è una forza di volontaà da parte di tutti. Vorrei mostrare ai tifosi quanto ci crediamo per tirare fuori il massimo. I risultati faranno il loro. L’anno scorso partimmo fortissimo, la quadra la trovammo semplicemente prima. Bisogna avere un po’ di pazienza”.

