Bitonto: Col Fasano a porte chiuse, Bitetto ‘Raddoppieremo le forze’

(Di Anthony Carrano) Il Bitonto si prepara alla sfida con il Fasano, valevole per la 4a Giornata del Girone H della Serie D. Nelle ultime ore tramite un comunicato ufficiale, il presidente Antonello Orlino ha voluto esprimere ai propri tifosi, il rammarico di dover giocare a porte chiuse la prossima gara interna. La società in vista della partita in programma domenica 1 ottobre alle ore 15.00, sarà comunque in grado di garantire la diretta del match in maniera gratuita.

ORLINO: “Cari tifosi, sono qui a scrivere a voi, a parlarvi direttamente. Come già precisato nel comunato ufficiale, domenica giocheremo al “Rossiello” a porte chiuse. Non credete che io sia felice. Non credete che la società sia contenta. Non crediate che i nostri calciatori non abbiano voglia di esultare insieme a voi, ma non avevamo alternative. Nessun campo limitrofo disponibile, tra inagibilità di tribune e partite varie già in programma. Siamo stati costretti ad accettare una situazione per cui non abbiamo il potere di cambiare le cose. L’ultimo incontro in commissariato di Polizia ci impone delle normative, siamo tenuti a rispettarle. Ripeto, è una situazione che non potevamo prevedere prima in quanto non conoscevamo il calendario del settore giovanile del Bari. Nonostante questo, sono qui a chiedervi scusa perché non ci sarete fisicamente domenica. Realizzeremo una diretta gratuita e abbiamo organizzato una sala tv con coffee break gratuito presso il Bellavista Soccer Club affinché possiate riunirvi e tifarci insieme ed a fine partita abbracciare i nostri calciatori”.

BITETTO : Alla vigilia della sfida con il Fasano ha parlato Vito Bitetto, allenatore in seconda. “I ragazzi stanno bene, sono in 26 a disposizione. Loris Palazzo si è allenato bene per tutta la settimana, potrebbe giocare anche dall’inizio, solo Figliolia non è al massimo della forma. Diame non sarà della partita, valuteremo in settimana i tempi di recupero dopo l’infortunio. Per quanto riguarda il portiere, posso dire che sarà un “over”. Come squadra, a noi serve solo tirare di più in porta, riusciamo a creare azioni da rete a negli ultimi 30 metri ci manca la forza di provare, se riusciamo a trovare la soluzione a questo problema saremo ancora più cattivi. Il Fasano è una squadra abbastanza rapida, veloce, crea parecchio, molto simile al Martina. L’assenza del dodicesimo uomo in campo si farà sentire, la squadra vuole essere incoraggiata, però anche lo scorso anno siamo riusciti ad andare avanti senza pubblico, mi auguro che anche in questa stagione le partite che giocheremo senza il loro sostegno, le disputeremo riuscendo a dare il massimo di noi stessi. Raddoppieremo le forze per i nostri tifosi”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp