Lecce – Roberto D’Aversa dopo la rotonda sconfitta per 4-0 contro il Napoli non fa giri di parole per sottolineare quanto qualcuno dei suoi non abbia messo in campo la giusta determinazione necessaria per affrontare una gara come quella contro i partenopei: “L’aspetto più determinante è stato certamente quello della determinazione venuta meno in qualcuno di noi. Penso alla rincorsa di Kvaratschelia su Gendrey per 50 metri dopo aver vinto lo Scudetto. Noi abbiamo tralasciato qualcosa.” – “Non sono d’accordo sul fatto che non abbiamo avuto occasioni perchè E’ chiaro che quando sbloccano il risultato, dopo che siamo partiti meglio noi, vengono fuori. Sono completi e hanno qualità fra le linee. Poi quando perdi la possibilità di pareggiare dai loro entusiasmo e certezze.”.

Il tecnico leccese ribadisce ancora una volta poi quale sia il vero obiettivo della squadra: “Serve equilibrio anche ora dopo la sconfitta. Se quello che abbiam fatto di buono ci porta a pensare che dobbiamo vincere con Juve e Napoli non va bene. Sappiamo il nostro percorso per salvarci all’ultimo minuto dell’ultima giornata dobbiamo fare un miracolo.” – “Ora testa al Sassuolo, gara importantissima per noi e alla nostra portata”

