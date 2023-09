Lecce-Napoli 0-4: Rudi Garcia, ‘Partita gestita come volevamo’

“La partita è stata gestita bene, volevamo partire forte e segnare nel primo quarto d’ora, sono contento che sia arrivato su una punizione laterale perché il mio staff aveva lavorato su questa situazione. Sono felice per Ostigard. La gestione del gruppo ha fatto la differenza: Osimhen non ha iniziato, ma è entrato con freschezza e ha segnato un gol importante. In più, non abbiamo subito gol. Era importante vincere, abbiamo imparato la lezione di Genova”.

E’ un Rudi Garcia rinfrancato dopo il poker servito al Lecce al Via del Mare. “Non bisogna essere euforici, ma equilibrati, equilibrio che non c’è stato dopo le partite con Genoa e Bologna. Non so se saremo tra le prime quattro dopo questa giornata, ma battendo il Lecce abbiamo fatto il nostro”.

Garcia chiude con una battuta sul momento di Osimhen: “I calciatori non devono pensare alla prossima partita, l’allenatore invece deve valutare agli equilibri fisici. Quando un giocatore sta molto bene dal punto di vista mentale, tutto è perfetto. Quando ha un po’ di stress per fattori extra-sportivi esiste il rischio di infortuni e un allenatore deve fare le sue valutazioni”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp