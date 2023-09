Un super Brindisi stende il Latina in rimonta

Il Brindisi stende in rimonta il Latina al “Francioni”. I biancazzurri fanno tutto nel primo tempo. Il vantaggio dei padroni di casa con Paganini (6’) invece di spezzare le gambe alla formazione di Danucci ne fa scaturire l’effetto contrario. Il Brindisi si accende e trascinato da Costa (autore di tre assist) sigla tre reti in 13 minuti con Bunino (26’), Bizzotto (29’) e Albertini (38’).

Nella ripresa i biancazzurri gestiscono tranquillamente il vantaggio, senza mai rischiare particolarmente. L’unica occasione degna di nota nel secondo tempo del Latina arriva nel finale: Fabrizi prova la conclusione in area, ma Saio è magistrale. Seconda vittoria in stagione del Brindisi dopo quella con il Monterossi. Si tratta di una vittoria storica, in quanto è la prima in trasferta nei professionisti dal lontano 2011.

