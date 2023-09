Verso Virtus Francavilla-Giugliano, Villa: “Non voglio involontari appagamenti”

Alla vigilia di Virtus Francavilla-Giugliano, il tecnico dei biancazzurro Alberto Villa ha presentato in conferenza la sfida ai campani, partendo dalla situazione allenatore che riecheggia in casa gialloblù: “Non mi importa cosa accade in casa degli altri, a me interessa solo l’atteggiamento dei miei ragazzi. Non voglio che si crei un involontario appagamento, dettato dai sette punti raccolti nelle ultime tre. Ai ragazzi ho detto che non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo continuare ad avere fame e cattiveria agonistica. Contro il Giugliano sarà dura, dovremo tenere alta l’asticella della concentrazione. È una squadra fisica, difficile da affrontare. Gli ultimi risultati non rispecchiano il vero valore di questa squadra. Sono stati molto sfortunati, ma hanno fatto risultato con Sorrento e Juve Stabia. Non credo sia una squadra morta, anzi. Di sicuro scenderemo in campo con entusiasmo e voglia di far bene. Gavazzi? Sta bene, valuterò se farlo giocare, ma la squadra è generalmente in buone condizioni fisiche. Sono contento di ciò che ho visto fino ad ora, ma voglio che questo gruppo cresca ancora. I ragazzi sanno che non regalo nulla e che metto in campo chi mi dimostra in settimana di meritare una maglia da titolare. Non mi piace fare discorsi inerenti ad un undici fisso, preferisco che tutti si sentano preziosi, dai più esperti ai più giovani. I cambi sono importantissimi, chi subentra può farti vincere le partite. Se si avrà la costante voglia di miglioramento, il riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni. Di Marco è uno dei tanti jolly di questa squadra. É un ragazzo che ci dà grande disponibilità, come Biondi, Izzillo, Macca e altri. Nelle ultime due settimane ho avvertito la fame di chi si è rimesso in condizione e vuole essere incisivo. Sarà una settimana ricca di impegni, in cui non avremo riposo. Ecco perché sarà importante l’aiuto di tutti i componenti di questa rosa”.

