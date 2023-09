Brindisi, Danucci: ‘Costa titolare? Non guardo la carta d’identità di un calciatore’

Un Brindisi straripante batte 3-1 il Latina in trasferta. Padroni di casa subito in vantaggio con Paganini, il Brindisi, però, non si scompone e segna tre volte con Bunino, Bizzotto e Albertini. In evidenza il giovane Riccardo Costa, autore di tre assist pregevoli. Al termine della gara il tecnico Ciro Danucci commenta così: ‘io non mi sono mai preoccupato, neppure dopo le sconfitte. La squadra gioca e ha fame. Certo il problema dello stadio non ci ha aiutato. Costa? È un giovane di qualità, io non guardo mai la carta d’identità di un calciatore, con me chi merita, gioca’.

