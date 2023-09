Gravina: Catalano e De Gol, ‘Affrontare l’Andria è uno stimolo’

(Di Tullio Luccarelli) Domenica pomeriggio, al “Degli Ulivi” il Gravina sarà ospite della Fidelis Andria: i padroni di casa, reduci dal pareggio subito all’ultimo secondo con il Casarano, vorranno riscattarsi; gli ospiti, dopo la prima vittoria in campionato ai danni del Nardò, vorranno dare continuità al primo risultato positivo ottenuto. Si affrontano, inoltre, il miglior attacco (Fidelis con otto reti) e la miglior difesa del girone (Gravina con una sola rete subita).

Biancazzurri e gialloblù si sono già affrontati un mese fa, nel primo turno di Coppa Italia Serie D, terminato con un rotondo 3-0 a favore dei federiciani, Catalano lo sa bene e vuole dimostrare la crescita dei suoi: ’Dobbiamo dimostrare che in questo mese abbiamo lavorato con abnegazione perché si vuole sempre migliorare, Andiamo ad Andria ad affrontare una squadra lanciatissima e con un grande pubblico, ma vogliamo fare la nostra parte’.

Sui punti forti all’antitesi tra le due squadre, mister Catalano si esprime così: ‘Credo sempre nell’equilibrio. Dobbiamo migliorare nella produzione offensiva, senza disperdere la qualità difensiva. Sarà difficile perché andremo ad affrontare una squadra con grandi valori, ben allenata, con un pubblico super e una storia importante. Questi aspetti hanno un valore, ma noi scenderemo in campo con la solita volontà’’.

Assieme all’allenatore gialloblù, in conferenza stampa è intervenuto anche il difensore Matteo De Gol, il quale ha analizzato il match di domani: ‘Queste sono le partite che ogni calciatore vorrebbe giocare: la Fidelis Andria è un club importante, uno stadio importante e troveremo un grandissimo pubblico. Penso che la partita sarà uno stimolo importantissimo per noi, per continuare a fare bene. L’attacco dell’Andria è molto forte. Dobbiamo rimanere concentrati per tutta la partita.”

Raimondo Catalano, nonostante la vittoria pesante contro il Nardò, mette in guardia i suoi: ’Le vittorie aiutano a stare bene e a lavorare bene, ma se non ben gestite contengono i germi della sconfitta successiva. Bisogna considerare il bello e il brutto di ogni singola prestazione, al netto del risultato ottenuto. Abbiamo fatto una buona settimana e scenderemo in campo con la consapevolezza di essere una squadra che vuole ottenere il risultato. Dai ragazzi mi aspetto un’ulteriore crescita. Partiremo dallo 0-0 e le partite vanno giocate al cento percento’.

