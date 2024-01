Bari, contro la Reggiana mai una sfida ‘banale: le probabili scelte di Marino

Dici Bari contro Reggiana e non puoi mai pensare a una partita come le altre. La storia recente ha conferito una certa epicità ai confronti tra i biancorossi e i granata, quantomeno per quel che riguarda quelli andati in scena in terra emiliana. A Reggio Emilia nell’estate del 2020 Di Cesare e compagni videro sfumare il sogno della promozione in Serie B, puniti in finale playoff da un gol di Kargbo, a Reggio Emilia poco meno di un girone fa ebbe luogo l’ultima apparizione della gestione Mignani, tecnico che, dopo il pareggio del Mapei Stadium dello scorso ottobre, fu sollevato dall’incarico pagando così un avvio di stagione inferiore alle aspettative. Al suo posto arrivò Marino, allenatore che oggi ha bisogno di sfatare questo particolare tabù portando a casa un successo che potrebbe voler dire moltissimo in ottica classifica. Ci si gioca il possibile aggancio ai playoff, distanti attualmente due lunghezze, ci si gioca il riscatto dopo la beffarda rimonta subita dall’Ascoli domenica scorsa.

Certo, le notizie provenienti dall’infermeria non aiutano: contro la squadra di Nesta mancheranno ancora Diaw, Di Cesare e Maiello e chiaramente insieme a loro non ci sarà Koutsoupias, operato in settimana per ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Da valutare le condizioni di Aramu, mentre c’è ottimismo intorno a Vicari: il centrale difensivo, uscito anzitempo dolorante dalla sfida del Del Duca, nelle scorse ore è rientrato pienamente in gruppo e dovrebbe essere regolarmente della partita al San Nicola. Al suo fianco ancora una volta Matino, preferito a Zuzek, con Dorval e Ricci a presidiare le corsie laterali della retroguardia a quattro. Sulla fascia mediana conferme in arrivo per Maita, Benali ed Edjouma, mentre in avanti, dando per scontate due maglie dal primo minuto per Kallon e per Sibilli, resiste l’unico vero ballottaggio, quello tra Puscas e Nasti, con il primo che potrebbe rappresentare la sola reale novità rispetto al match dello scorso weekend.

