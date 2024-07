Bari: Ciabattoni e Aima trionfano alla Mediolanum Padel Cup

Paola Ciabattoni e Clarissa Aima hanno conquistato la finale femminile della Mediolanum Padel Cup, Open FITP con un montepremi di 15mila euro, svoltasi al Green Park di Bari. Sul campo centrale da 500 posti, le semifinali del mattino hanno visto Ciabattoni-Aima e Meccico-Giaquinta prevalere rispettivamente su Zanchetta-Livioni (6-1, 6-3) e Cavicchi-Cascapera (6-0, 3-6, 6-2).

La finale ha riproposto lo scontro già visto nella tappa di Palermo di un mese fa, con Ciabattoni e Aima che hanno replicato il successo, vincendo il loro secondo titolo consecutivo (6-3, 6-4). Al termine del match, le vincitrici hanno abbracciato sorridenti le avversarie. “Sta diventando come una serie TV la nostra sfida? Vero, allora pensiamo alla terza stagione nella tappa di Roma (in programma all’inizio di ottobre, ndr)”, ha scherzato la Ciabattoni.

Calciatori in campo

Anche per gli appassionati di calcio è stata una giornata speciale. In campo sono scesi l’argentino German Denis, noto come ‘El Tanque’, e Nelson Dida, ex portiere brasiliano del Milan, hanno affrontato Roberto Donadoni, ex stella del Milan e ct della Nazionale, e Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus. I quattro hanno partecipato alla Vip ProAm Exhibition per poi concedersi a selfie e autografi con i fan.

