Il ‘Calcio Balilla Umano’ fa tappa a Montescaglioso

Il 19 luglio dalle ore 19.15, Montescaglioso (Matera) sarà teatro del “Calcio Balilla Umano”, un torneo organizzato dalla Pro Loco, presieduta da Valentino Didio, in collaborazione con “U Piatt pront”. Viale Giovanni XIII ospiterà un gonfiabile che riprodurrà il classico biliardino, dove due squadre composte da cinque persone si sfideranno, muovendosi solo lateralmente come le stecche del calciobalilla.

Le squadre partecipanti, con un’età minima di 15 anni e fino a due riserve, sono dieci: Pro Loco Montescaglioso, U Piatti pront, Birra Real, I Cucu, Rocc Scialp For President, F.C. Bomba, F.C. Pony, Vincere e vinceremo, Sex on the Bobo, e Come va va. Il torneo prevede due gironi da cinque squadre, con le prime quattro di ogni girone che passeranno ai quarti di finale, seguiti dalle semifinali e dalla finale. L’animazione sarà curata da Dj Raffy.

La Pro Loco si conferma protagonista con questa manifestazione goliardica e suggestiva, che valorizza il calcio balilla reinterpretato da persone in carne ed ossa. Valentino Didio ha dichiarato che sarà una giornata dinamica e molto attesa dagli sportivi, testimoniando il desiderio di Montescaglioso di divertirsi e promuovere lo sport e la cultura durante l’estate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author