BARI – Contro la manovra di bilancio del Governo, che – dicono – “si accanisce sui poveri, non sostiene salari e pensioni erosi dall’inflazione, non investe sul Mezzogiorno anzi, divide ancor più il Paese”. La Cgil di Puglia, come su tutto il territorio nazionale, scende in piazza anche nel capoluogo pugliese contro la finanziara redatta dal Governo Meloni. L’appuntamento con lo sciopero generale di 8 ore è per il prossimo 14 dicembre. Dal ripristino dei voucher alla flat tax, dall’abolizione del reddito di cittadinanza alle misure previdenziali, dalle poche risorse per sanità e scuola: questo l’elenco delle recriminazioni del sindacato.