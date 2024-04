Bari, la Camera di Commercio e i servizi digitali delle banche

BARI – Nonostante le banche italiane abbiano implementato i sistemi per rilevare e prevenire frodi informatiche, tutt’oggi potrebbero verificarsi transazioni fraudolente. Per fare informazione e formazione su come usare bene e con prudenza i servizi digitali bancari, approfondendo le regole di condotta per prevenire le truffe, la Camera di Commercio di Bari ha ospitato un incontro dal titolo: “Come usare i servizi digitali bancari per difendendosi dalle frodi informatiche”. Laddove invece si sia già realizzata la truffa, l’incontro ha proposto agli iscritti il servizio dedicato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bari che può far confrontare banca e cliente prima della causa in tribunale. In fase preventiva si può difatti verificare se la banca abbia violato o meno il perimetro dei suoi obblighi di protezione o se è stata invece determinante la condotta negligente o imprudente del cliente stesso.

