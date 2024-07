Bari, anche l’aeroporto Wojtyla ha la sua farmacia

BARI – Un aeroporto sempre più a misura di cittadino. Il Karol Wojtyla di Bari offre ai tanti viaggiatori un nuovo servizio, quello della farmacia che sarà fruibile non solo ai turisti in arrivo o in partenza ma anche ai cittadini e abitanti della zona che non dovranno più necessariamente spostarsi fino ai vicini quartieri San Paolo o Santo Spirito e Palese per cercare un farmaco di cui si ha la necessità.

Questo nuovo servizio, atteso da tempo, è stato collocato al secondo piano dello scalo del capoluogo, quello delle partenze, proprio vicino all’accesso ai gate e resterà aperto fino alle 21.

