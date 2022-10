BARI – Un inizio di anno scolastico diverso, questo 2022, con la solenne cerimonia dell’alzabandiera accompagnata dalle note dell’Inno di Mameli e dai militari della Brigata meccanizzata “Pinerolo”. Un appuntamento, coordinato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che ha coinvolto in simultanea le piazze di 8 città pugliesi, alcune delle quali ospitano i reggimenti che costituiscono la grande unità dell’Esercito Italiano, proprio come quella del capoluogo pugliese. Il tema conduttore della cerimonia è stato “L’Esercito e la Scuola nei centri storici”, intendendo così sottolineare la comunanza tra le due istituzioni di valori quali la cooperazione, le regole condivise e la conoscenza.