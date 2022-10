BARI – Prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Verte su questo il nuovo protocollo d’intesa siglato tra il Dipartimento al Welfare della Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia. Il tutto arriva dopo che l’ente di via Gentile ha promosso una campagna contro il fenomeno avendo come prima firmataria – già nel 2018 – della legge regionale per il contrasto al bullismo e cyberbullismo la consigliera pentastellata Grazia di Bari. Il protocollo, approvato in Giunta il 9 agosto scorso, porterà nei prossimi giorni alla pubblicazione di un Avviso regionale per le scuole di ogni ordine e grado. Nel bilancio di regionale previsione, intanto, è stato approvato l’emendamento con cui sono stati stanziati 200.000 euro per le azioni previste dalla legge, in modo da dare piena attuazione e concretezza alla norma.