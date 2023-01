BARI – Tagliare in parte Bari per rafforzare Milano e Roma. È questa la strategia di Wizzair che, con una nota, ha comunicato che dal prossimo 16 febbraio, chiuderà la sua base all’aeroporto del capoluogo pugliese. Tra poco più di un mese, quindi, tre aeromobili attualmente basati nel capoluogo pugliese “saranno riassegnati per supportare l’espansione a Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Il taglio, stando a quanto dice la compagnia low cost, mirerebbe “a fornire rotte a basso costo e diversificate su tutto il proprio network”. Ma Intanto la compagnia continuerà a volare sullo scalo barese con voli verso l’est Europa: Budapest (Ungheria), Bucarest, Lasi, Timisoara (Romania), Tirana (Albania), Varsavia, Breslavia (Polonia). Prendendo atto della decisione di Wizzair, aeroporti di Puglia, attraverso il suo presidente, Antonio Vasile, fa sapere che “la spa si sta già attivando per ristabilire nel più breve tempo possibile adeguati livelli alternativi di connettività aerea, al fine di garantire le migliori condizioni di servizio”.

In questo contesto, infatti, sono già programmate una decina di nuove rotte con Norwegian e AerLingus, presenti per la prima volta in Puglia, alle quali si aggiungeranno le destinazioni servite da vettori storici come Ryanair, Volotea e Brussells Airlines.

