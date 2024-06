Bari, 31° concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”

BARI – Duecentoundici candidature da ogni parte del globo, dalla Cina agli Stati Uniti, dall’Europa al Giappone. La giuria ha selezionato 47 opere che concorreranno per il primo premio e, novità di quest’anno, per il premio “Residenza d’Artista”, promosso e finanziato dalla BCC di San Marzano. Grottaglie, la rinomata “Città della Ceramica” pugliese, nota per il suo secolare savoir-faire artigianale e il suo caratteristico Quartiere delle Ceramiche, si prepara ad ospitare la 31° edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”. E quella di quest’anno, in programma dal 13 luglio al 6 ottobre 2024, sarà un’edizione da record che trasformerà la città pugliese in un vivace centro di creatività e innovazione, con opere d’arte di altissimo livello create da ceramisti provenienti da ogni angolo del mondo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author