Bari, scritte contro il sindaco Leccese: si indaga

BARI – “Vito Leccese ma veramente ti stai xxxxxxx la faccia per 5 euro di xxxxx? Ridammeli” e “Vito Leccese smettila!”. Sono le scritte con tanto di spray arancione, apparse questo pomeriggio sul gabbiotto del parcheggio interrato di piazza Giulio Cesare, Gestipark e sulla facciata di una palazzina in via Lecce, sempre in zona Picone.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Picone che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’autore del gesto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author