Bari 2024, Vendola pronto a sostenere Laforgia

Bari – Non sarà Nichi Vendola a correre per la fascia tricolore del dopo Antonio Decaro, a Bari nel 2024. L’ex governatore pugliese lo spiega in una lettera aperta al quotidiano “Repubblica” e “lancia la candidatura a primo cittadino del fondatore della Giusta causa”, il penalista Michele Laforgia. “Sono molto colpito dagli inviti che ricevo, con crescente frequenza, a ritornare sulla “prima linea” della vita pubblica. È stata evocata una mia candidatura al Parlamento europeo. E nelle ultime ore è stato proposto il mio nome per la carica di sindaco di Bari. Ovviamente ringrazio tutti e tutte per la stima e l’affetto che mi dimostrano”, si legge sul quotidiano. I partiti torneranno a confrontarsi sul programma, con l’obiettivo di formalizzare la candidatura alla guida del centrosinistra entro fine dicembre.

