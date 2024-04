Bari 2024, anche Schlein per il gran finale delle primarie

Bari – Anche la leader Pd, Elly Schlein, dopo Giuseppe Conte e Nichi Vendola: centrosinistra barese al gran finale delle primarie di domenica 7. Uno spot e un’intervista doppia per Vito Leccese, giovedì la chiusura in piazza Libertà per Michele Laforgia.

