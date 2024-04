“Puntuale, come un disco rotto, di questi tempi esce fuori l’ipotesi di commissariamento della sanità lucana, la fantasia nascosta della sinistra lucana. Lo stesso accadde l’anno scorso, con la stessa fake news rilanciata dai soliti noti. Fattispecie poi puntualmente smentita dai fatti. Come Giunta regionale abbiamo già adottato la misura per fronteggiare il disavanzo, esattamente come facemmo l’anno scorso. Insomma, non vi è alcun rischio commissariamento per la sanità lucana, oggetto di grande interesse da parte del candidato Chiorazzo, come abbiamo letto negli ultimi giorni. C’è chi ha lucrato e vuole continuare a lucrare sempre di più sulla sanità lucana e chi invece, come noi, ha un unico interesse: la Basilicata. Vogliamo una sanità che funzioni e dia risposte ai cittadini. Non abbiamo altri interessi e non abbiamo conflitti di interessi, a differenza di altri, come ha ammesso qualche settimana, con grande onestà intellettuale, fa lo stesso leader M5S, Giuseppe Conte. La verità è che a sinistra sono consapevoli della sconfitta che li attende e cercano di inventarsi qualcosa per limitare il tracollo che li attende, ma così emerge solo la loro disperazione”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, candidato del centrodestra, rispondendo al comunicato del candidato di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo (LEGGI).

