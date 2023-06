Festival del Futsal: Azzurri Conversano con 6 giovanili

Grande successo sabato e domenica scorsi per la quinta edizione del “Festival del Futsal” tenutosi presso i campi di Specchia Sant’Oronzo a Polignano a Mare e organizzato dai padroni di casa dell’ASD Sportivamente Amici.

La società del presidente Mino De Girolamo si è presentata all’appuntamento con tre categorie, ovvero Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, per le quali sono state allestite per l’occasione due compagini ciascuna. Accompagnati dal segretario Pierpaolo De Marinis e dai tecnici Gianpiero Giliberti, Pasquale D’Alessandro, Gianvito Masi e Cosimo Meuli, i giovani calcettisti conversanesi hanno ben figurato nel corso della kermesse polignanese che si conferma uno degli eventi annuali più attesi e più importanti in riferimento al settore giovanile locale, anche perché permette di ricreare un’atmosfera magica fatta di amicizia, emozioni indelebili e tanto divertimento, non solo per i giovani atleti partecipanti ma anche per le loro famiglie e per tutta la gente che ama lo sport e quei valori e principi su cui esso si fonda.

E a tal proposito fondamentale è stato anche il contributo di tutti i giovani atleti in campo che hanno dato prova dei loro valori e dei loro ideali disputando delle gare emozionanti e mantenendo un comportamento esemplare, sia all’interno che all’esterno del rettangolo di gioco. Oltre agli Azzurri Conversano hanno risposto presente all’invito dell’ASD Sportivamente Amici anche Sammichele 1992, Itria Football Club, PGS Asso Don Bosco, Thuriae e Forte Colleferro, sodalizio laziale gemellato con i polignanesi.

In casa conversanese da registrare il terzo posto ottenuto dai Pulcini 2014 nel torneo di categoria, un risultato che rappresenta il picco più alto della due giorni vissuta all’ombra della statua di Domenico Modugno, ma che ovviamente non cancella anche quanto di buono fatto vedere nel corso del torneo dai giovani calcettisti delle categorie Primi Calci ed Esordienti.

