Avellino, Biancolino: “Potevamo essere più cattivi”

L’Avellino interrompe la striscia di risultati utili consecutivi con un brusco passo falso. Gli irpini, infatti, si arrendono al gol di Battimelli e consentono al Taranto di ottenere la seconda vittoria in campionato. Queste le parole di Raffaele Biancolino, tecnico dei campani, nel post gara: “Sapevo sarebbe stata una sfida insidiosa. Una battuta d’arresto ci sta, dispiace sia avvenuta in casa. Dobbiamo ripartire da quanto fatto di buono e lavorare sugli aspetti negativi. In questo campionato c’è equilibrio, dobbiamo essere bravi a ripartire e regalare il meno possibile. Il Taranto ha dato il massimo e complimenti a loro. Saremmo dovuti essere più cattivi e creare qualcosa in più”.

