Matera, nel recupero Peluso risponde a Citro: pari per Torrisi all’esordio

Al vantaggio di Citro nel primo tempo, risponde la rete di Peluso nel finale di partita: è uno a uno tra Matera e Palmese nel match d’esordio di Alfio Torrisi sulla panchina biancoazzurra. Matera che non è riuscito a chiuderla a fine primo tempo e a metà ripresa e la Palmese, ha avuto la prontezza di giocarsi il tutto per tutto nel finale e trovare il pareggio. E così, Santarpia nel finale gela i biancoazzurri.

Nel primo tempo, è la Palmese a farsi vedere per prima. Al 3’ ci pensa Orefice con una bella conclusione a giro: l’ottimo Brahja devia in corner. La risposta dei biancoazzurri arriva pochi minuti dopo: Sicurella pesca in area Infantino che non riesce a piazzarla al meglio, tutto facile per Pollini. Passano sessanta secondi ed è ancora Orefice a creare per Santarpia che manda di poco a lato. I ritmi restano alti ma poco prima della mezzora, i biancoazzurri la sbloccano. Tutto nasce da una bella azione orchestrata da Sicurella che trova Bello che mette al centro per Citro che trova la zampata giusta e batte Pollini. Matera che sfiora subito il raddoppio. Da calcio d’angolo è Russo che incorna di pochissimo alto da pochi passi. Al 38’ la Palmese ha l’occasione per pareggiarla. Tutto nasce da un contatto tra Sicurella e Orefice in area: l’arbitro indica deciso il dischetto. Dagli undici metri, però, Volpe si fa parare la conclusione da un sicurissimo Brahja.

E il Matera, sulle ali dell’entusiasmo, sfiora il raddoppio nel finale. Tutto nasce da un ottimo contropiede ma i padroni di casa si rifugiano in corner. E dalla battuta, da pochissimi passi è Sicurella che calcia di pochissimo a lato. Nel secondo tempo, parte molto meglio la Palmese. Dopo pochi secondi, Orefice approfitta di un errore a centrocampo dei biancoazzurri e ci prova: di poco a lato. Passano appena due minuti e Santarpia calcia di pochissimo alto sopra la traversa. Rossoneri che si rivedono al quarto d’ora con Volpe che viene anticipato da Russo che agevola l’uscita di Brahja. Due minuti dopo, il Matera ha nuovamente la possibilità di raddoppiare. Contropiede avviato da Burzio che entra in area e serve al centro un Infantino che non arriva di un nulla.

Il canovaccio del match non cambia. Il Matera tiene bene il campo e la Palmese prova il tutto per tutto nel finale. Al 42’ è Santarpia a far tutto da solo, entra in area ma vede sbarrarsi la strada da Brahja. Tre minuti dopo, c’è un gran pallone per Volpe che si gira in area e calcia di un nulla a lato. Sessanta secondi dopo è Manu a servire Santarpia che ci prova dal limite: palla di pochissimo alta. E al quinto degli otto minuti di recupero, la Palmese trova il pareggio. Dagli sviluppi di un calcio di punizione, Brahja in uscita viene beffato da Peluso che tutto solo stampa in rete, servendo la beffa ai biancoazzurri.

IL TABELLINO

Palmese-Matera 1-1

Reti: al 28’ pt Citro (M), al 50’ st Peluso (P)

Palmese (4-3-3): Pollini, Tazza (dal 34’ st Peluso), Aquino (dal 40’ st Figliolia), Galeotafiore, Manzi (dal 20’ st Tiberti), Fusco (dal 20’ st Manu), Ceparano (dal 30’ st Virgilio), Okojie, Orefice, Volpe, Santarpia. A disposizione: Muraca, Mirante, Fortunato, D’Orsi. Allenatore: Grimaldi

Matera (3-5-2): Brahja, Pirola, Cipolletta, Russo, Bello, Sicurella (dal 45’ st Ledesma), Berardocco (dal 36’ st Incerti), Napolitano (dal 33’ st Iaccarino), Casiello, Infantino, Citro (dal 8’ st Burzio). A disposizione: Carotenuto, Baldi, Spinelli, Carbone, Minnocci. Allenatore: Torrisi

Arbitro: Davide Ammannati di Firenze

Primo Assistente: Gianmarco Sorgente di Taranto

Secondo Assistente: Alex Capotorto di Taranto

Note: Giornata soleggiata su Palma Campania. Terreno di gioco in erba sintetica. Ammoniti: Citro, Casiello e Pirola (M). Recupero: 1’ pt e 8’ st. Angoli: 6-5 per la Palmese. Spettatori: 500 circa.

