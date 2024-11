Cerignola, pari e rimpianti: al “Monterisi” è 1-1 con il Crotone

Pari e rammarico per il Cerignola che non va oltre l’1-1 contro il Crotone pur disputando una buona gara. Jallow illude il “Monterisi”, gelato a venti dalla fine dalla prodezza di Giron.

Parte meglio la squadra di Longo, il primo guizzo, infatti, è dei calabresi: al 20’ Schirò liberato in area di rigore impatta con l’uscita di Saracco. 25’, tirocross teso di Vitale, palla sul fondo. Il Cerignola viene fuori verso la mezzora e prende in mano la gara. 31’, Tentardini pesca la testa di Ligi, ribattuta di Salvemini clamorosamente murata. 36’, altro piazzato, Paolucci innesca Gonnelli che colpisce alto. I gialloblù spingono, al 41’ arriva l’episodio vincente: Tentardini vede l’inserimento di Jallow che in qualche modo coglie impreparato Sala, Russo ribadisce in rete ma forse la palla è già entrata. È il gol che manda il Cerignola a riposo in vantaggio.

Al 49’ Jallow ha subito la palla del raddoppio, cross perfetto di Ligi, l’attaccante tocca male e Visentin non ci arriva. Momento favorevole ai pugliesi che, però, non la chiudono, al 51’ Salvemini per il piatto debole di Russo. 61’, ci riprova Jallow, poco prima di uscire per crampi, Sala dice di no. Il Crotone reagisce anche grazie all’ingresso di Tumminello, al 71’ subito pericoloso con una conclusione deviata e smanacciata in corner da Saracco. Proprio dalla bandierina nasce il pari rossoblù, Giron tutto solo al limite dell’area inventa un gran gol, Cerignola beffato al 72’. La squadra di Raffaele non molla e prova a vincerla in tutti i modi, al 91’ però Capomaggio eccede di foga, perde palla, la recupera con un fallo di mano e incassa il secondo giallo. In dieci l’Audace, al 95’, ha la palla dei tre punti, Ruggiero sfila sulla destra, serve benissimo Sainz-Maza che deve solo poggiare in rete, tiro centrale per il riflesso di Sala che custodisce il quinto risultato utile consecutivo del Crotone. Rimpianti per un bel Cerignola che si accontenta di un punto dopo due vittorie consecutive, gli ofantini consolidano comunque il secondo posto alle spalle del Benevento.

CER 1-1 CRO

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Visentin, Gonnelli (80’ Martinelli), Ligi; Russo, Tascone (75’ Bianchini), Capomaggio, Paolucci (75’ Sainz-Maza), Tentardini; Jallow (62’ Ruggiero), Salvemini (80’ Faggioli). All. Raffaele.

Crotone (4-2-3-1): Sala; Rispoli (46’ Guerini), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo (60’ Barberis), Schirò (70’ Tumminello); Oviszach (46’ Spina), Stronati (60’ Kostadinov), Vitale; Gomez. All. Longo.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Marcatori: 41’ Jallow (A), 72’ Giron (C)

Ammoniti: Capomaggio x2 (A), Rispoli (C), Ligi (A), Guerini (C), Stronati (C), Schirò (C).

Espulso: 91’ Capomaggio (A).

Angoli: 1-2

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author