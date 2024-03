Atletica Conversano, l’allenamento collettivo è stato un successo

Grande successo per l’allenamento collettivo organizzato dall’Atletica Conversano domenica scorsa per le strade rurali di Conversano.

Agli ordini di Vito Sardella, atleta di fama nazionale e coach dell’associazione podistica conversanese, sono stati circa quaranta i runners che hanno accettato l’invito del sodalizio giallonero e che si sono mostrati forti e temerari nello sfidare le veementi raffiche di vento che hanno spirato su Conversano nel corso del weekend.

L’esercitazione si è svolta lungo il percorso “Bandiera Azzurra” con passaggio anche in contrada Foggiali per un totale di circa quindici chilometri durante i quali i presenti hanno potuto stimolare le capacità di resistenza aerobica e lattacide abbinate a propedeutiche progressioni di attivazione.

Al termine della tonificante sessione di allenamento un ricco ristoro allestito presso il PalaSanGiacomo ha atteso tutti i partecipanti che hanno così avuto l’opportunità di reintegrare i sali minerali inevitabilmente persi nel corso dell’intensa attività sportiva.

“Nonostante le avverse condizioni metereologiche è stata una bellissima mattinata di sport – hanno commentato i vertici societari dell’ASD Atletica Conversano – per noi è stato un onore poter ospitare atleti appartenenti a diverse società di paesi limitrofi ed anche un podista tesserato con la RYD Treviso. Tale iniziativa rappresenta sicuramente un punto di inizio da cui partire per poter organizzare nuove attività in grado di promuovere il podismo e veicolare l’integrazione con altre associazioni simili alla nostra. A tal proposito l’Atletica Conversano ci tiene a ringraziare il gruppo fitwalking che ha curato nei minimi dettagli il ristoro e il main sponsor AC Impianti di Andrea Coletta che ha voluto omaggiare tutti i partecipanti con una bella sorpresa finale”.

Nel weekend, intanto, l’Atletica Conversano sarà protagonista su tre fronti. Sabato mattina, infatti, l’associazione giallonera coordinerà la Camminata di San Giuseppe coadiuvando nell’organizzazione dell’evento la parrocchia Sant’Andrea di Conversano, mentre domenica sarà impegnata a Putignano per la 43a edizione della Marcialonga di San Giuseppe, prima tappa del CorriPuglia 2024, e a Castel del Monte per la prima tappa del circuito Puglia Trail.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author