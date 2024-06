Atletica Conversano, Corri Conversano: consensi per prima edizione

Circa cinquecento atleti hanno invaso le strade di Conversano per la prima edizione della “Corri Conversano”, gara podistica di dieci chilometri organizzata dai padroni di casa dell’Atletica Conversano con il patrocinio del Comune di Conversano, il contributo della Regione Puglia e l’approvazione della Fidal Bari, e valida come quinta prova del circuito “Terra di Bari”.

A tagliare per primo il traguardo è stato il marocchino Abdessamad El Yaagoubi della Bitonto Runners, seguito da Angelo Didonna dell’Avis Barletta e Marco Patruno dell’Amatori Putignano.

Tra le donne, invece, podio composto da Luana Chiara Piscopo della Runners del Levante, Daniela Tarallo della Bari Road Runners e Adriana Dammicco dell’Atletica Bitritto.

Il premio alla squadra più numerosa, invece, è stato assegnato all’Avis in Corsa Conversano. I vincitori, così come tutti i partecipanti, sono stati omaggiati con la medaglia celebrativa della competizione, medaglia che in settimana è stata consegnata anche al sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, e al vicesindaco, Roberto Berardi, alla presenza del presidente dell’Atletica Conversano, Mario Daniele, e di Andrea Coletta, patron del main sponsor AC Impianti.

Diversi anche i camminatori che hanno partecipato all’evento percorrendo un circuito di otto chilometri per le strade urbane ed extraurbane di Conversano, riconosciuta da Fidal e Anci città della corsa e del cammino e assegnataria della “Bandiera Azzurra” 2023 essendo a favore di migliori stili di vita con attività podistiche all’aperto a garanzia di benessere e salute dei loro cittadini.

La manifestazione, sostenuta anche da Cosmogas, rappresentata per l’occasione dall’Area Manager Tommaso Altobello, ha sorriso ai colori gialloneri, oltre che per il gran successo, anche per il primo gradino del podio occupato da Piera Traversa nella categoria SF55, per il terzo posto conquistato da Giovanni Manco nella categoria SM70 e per il quinto posto ottenuto da Billy Camara nella categoria JM. Premiato anche Domenico Trovisi tra i primi iscritti alla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) a tagliare il traguardo.

Da segnalare anche la matrice sociale dell’evento con l’allestimento di due corner, presieduti rispettivamente dalla Frates Conversano e dal Centro Antiviolenza “Il Melograno” per promuovere il progetto “Allenati contro la Violenza”.

