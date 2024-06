Futsal B/M, Castellana: Michele Laselva resta in biancoblu

Un mix di esperienza e gioventù in grado di affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione sportiva. E’ questo il piano del Castellana C5 nell’ottica di allestimento della nuova rosa da mettere a disposizione di mister Andrea Rotondo, prospettive rispettate con le conferme già annunciate di Roberto Vitto e Stefano Achille, e ribadite con il rinnovo, perfezionato nelle ultime ore, di Michele Laselva.

Il pivot polignanese classe 2004, cresciuto nel vivaio dell’ASD Sportivamente Amici e approdato nella città delle Grotte nell’estate del 2021, ha confermato le sue qualità sia con la selezione Under 19, sia con la prima squadra: “Sono contento di proseguire il mio percorso a Castellana. Nelle ultime stagioni siamo cresciuti tanto e spero che potremo continuare a migliorare anche l’anno prossimo”.

Nell’annata scorsa Laselva ha dato un contributo importante alla squadra sia in termini di minutaggio, sia in termini di gol: “E’ stata una stagione esaltante anche se alla fine resta la rabbia e la delusione per la sfida persa con il Soverato. Da un punto di vista personale sono contento per quanto fatto, ma sono anche certo di poter dare di più e spero, nel corso del prossimo campionato, di poter compiere il definitivo salto di qualità”.

Magari sfruttando i consigli di mister Rotondo: “E’ stato un eccellente pivot e per me è una grande fortuna poter seguire i suoi insegnamenti”.

Laselva, dunque, si appresta a vestire la maglia del Castellana per la quarta stagione consecutiva, circostanza che, nonostante la giovane età, lo rende un veterano dello spogliatoio: “Nei mesi scorsi abbiamo dimostrato che i successi si costruiscono formando un gruppo compatto e coeso, dentro e fuori dal campo. Personalmente sono felice di continuare a farne parte e sono pronto ad accogliere nel migliore dei modi anche eventuali nuovi compagni”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author