FRANCAVILLA FONTANA – Per assegnare la statua del Cristo Morto sono serviti 10mila euro . Questa la somma per ottenere diritto di “portare” in processione una delle statue più suggestiva de I Misteri di Francavilla Fontana. Guai a chiamarla “asta” – noi lo abbiamo fatto nel titolo, chiediamo scusa ma gli articoli si leggono interamente – perché si tratta di offerte in busta chiusa, non rilanciabili, e destinate, se non alle spese per la manutenzione delle stesse statue, alla beneficenza. Insomma, bene così. Come sempre, la gara, a porte chiuse, si è svolta nella serata di oggi, Mercoledì Santo, presso i locali che ospitano la Confraternita dell’Orazione e Morte, attigui alla Chiesa di Santa Chiara.

Asta per le statue de i Misteri: le offerte

Nel dettaglio, la statua del Cristo Morto è stata aggiudicata per 10 mila euro alla famiglia Zizzo. Eseguita da Giuseppe Manzo nel 1911 l’opera rappresenta l’ultimo atto della Passione di Cristo e simboleggia, più delle altre, l’estremo sacrificio del figlio di Dio.

Sono bastati 2mila e 350 euro, invece, per la statua della Madonna Addolorata, assegnata alla famiglia Di Summa. Il simulacro, recentemente, è stato al centro di una polemica sulla vestizione, poi chiusa dalle parole di monsignor Alfonso Bentivoglio, arciprete di Francavilla.

Appena 500 euro per il privilegio – affidato alla famiglia Sardiello – di accompagnare l’Ultima Cena. Il simulacro ricorda l’istituzione dell’Eucarestia, il grande mistero della continua presenza del cristo in mezzo al suo popolo. L’opera, del tardo 800, è attribuita allo scultore francavillese Nicola Distante.

Poco più è bastato, solo 650 euro, per assegnare, sempre alla famiglia Sardiello, il simulacro del Cristo all’Orto. La statua risale al 1871, di ignoto autore leccese, e rappresenta un momento toccante della Passione. Cristo, inginocchiato nell’orto ai piedi del monte degli ulivi, riceve il calice amaro dall’angelo e con gli occhi rivolti al cielo esclama: “Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà”.

La processione de I Misteri è in programma venerdì, alle 19.30. Diretta su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre, e in streaming sul sito www.antennasud.com

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author