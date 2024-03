Latiano, due rapine in pieno centro: arrestato

LATIANO – Prima la rapina in tabaccheria, poi il “colpo” in un’agenzia assicurativa. È stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri il rapinatore in azione questa mattina a Latiano, in pieno centro. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine che, armato di coltello, è accusato di due distinti episodi registrati a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. In entrambi i casi, il bandito era fuggito con i soldi fattisi consegnare sotto la minaccia dell’arma. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di via Appia, a Brindisi.

