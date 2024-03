Francavilla Fontana, sul podio i giovani atleti del Bike Team Fuorisoglia al memorial “Renzi”

Comincia con il botto la stagione su strada per gli atleti del Bike Academy Team Fuorisoglia del presidente Massimo Lopalco. In terra Marchigiana, precisamente a Porto Sant’Elpidio, si è disputato il nono “Memorial Giuliano Renzi” riservato alle categorie Esordienti e Allievi dove hanno preso parte 4 atleti del Team di Francavilla Fontana. Ad aggiudicarsi la gara è stato proprio Bryan D’Ettorre che ha vinto in volata grazie anche allo splendido lavoro fatto dal compagno Angelo Ardito. Ha vinto la gara femminile Melissa Balestra, che ha così confermato il suo momento d’oro dopo la vittoria del Campionato Regionale di domenica scorsa a Martina Franca. Prima gara in assoluto su strada anche per Ilario Rullo, allievo, al quale vanno fatti i complimenti per l’impegno dimostrato. Una soddisfazione meritata per i tecnici Martino D’Amico, Salvatore Taurisano, Mino Sportillo e Mariangela Palazzo, i quali si spendono ogni giorno per la crescita di questi ragazzini.

