Ascolti record per Gladiator – Brindisi, i ringraziamenti del Gruppo Editoriale Distante

Lo sport è uno dei principali strumenti di aggregazione. E la sua promozione è da sempre una delle mission del Gruppo Editoriale Distante. Per questo Antenna Sud vuol condividere con tutti i suoi telespettatori lo straordinario successo registrato in occasione della diretta della partita Gladiator – Brindisi di domenica 7 maggio. Un evento per la città di Brindisi, e non solo, che l’emittente ha voluto far vivere nel migliore dei modi a migliaia di persone, mettendo in campo le migliori professionalità tecnico-giornalistiche, garantendo la diretta multicamera del match.

E straordinaria è stata anche la partecipazione della cittadinanza, con tante famiglie e bambini, nello stadio ‘Franco Fanuzzi’, dove il Gruppo Editoriale Distante ha installato un maxischermo per consentire a coloro che non hanno avuto la possibilità di essere in Campania di respirare e condividere l’entusiasmo di questa giornata di festa. Fondamentale in questo l’impegno dell’amministrazione comunale di Brindisi che ha garantito il massimo supporto logistico-organizzativo. Infine un doveroso ringraziamento alla Società Sportiva Gladiator 1924 per la collaborazione e l’ospitalità garantita al nostro staff tecnico-giornalistico mettendolo nelle migliori condizioni per realizzare una diretta così complessa. Antenna Sud continuerà ad essere tra la gente, e con la gente, per raccontare il territorio, i grandi eventi, le sue eccellenze, sempre al servizio dei suoi telespettatori. GRAZIE.

