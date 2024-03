Arriva in Basilicata la “Carovana dei diritti” della Cgil

POTENZA – Arriverà in Basilicata venerdì 22 marzo la Carovana dei diritti della Flc Cgil partita lo scorso novembre da Roma e in viaggio per l’Italia fino a giugno. Le tappe e del viaggio lucano saranno presentate alla stampa domani mercoledì 20 marzo a Potenza alle 9,30 nella sede della Cgil, in via Bertazzoni.

