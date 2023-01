ROMA – “Oggi è un grande giorno per la Basilicata, per l’Alto Bradano e per Tolve. È stato appena licenziato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, il progetto che prevede il tunnel di Pazzano. Oggi quest’opera rientra nell’Olimpo delle infrastrutture strategiche per l’Italia. Andiamo avanti sognando, perchè tutto questo diventi realtà”. È quanto dichiara il coordinatore lucano della Lega e sindaco di Tolve (Pz), Pasquale Pepe.

