Antimafia, scacco alla Società Foggiana: operazione dei carabinieri

FOGGIA – Si chiama Game over l’operazione antimafia che in queste ore sta raggiungendo da numerose ordinanze di custodia cautelare soggetti di vertice, affiliati e contigui alla violenta organizzazione criminale di matrice mafiosa nota come “Società foggiana”. Oltre 500 militari da questa notte sono stati impiegati per l’attività coordinata dalla Dda di Bari e dai carabinieri di Foggia nel capoluogo dauno. Arresti e perquisizioni sono in corso, oltre che in Capitanata, anche in altre province del territorio nazionale.

