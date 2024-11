Andria, psichiatra intramoenia tiene per sé le somme delle visite: interdetto dal Riesame

ANDRIA – Interdetto per un anno dall’attività professionale esercitata intramoenia per aver trattenuto indebitamente 800 euro. È quanto ha disposto il Tribunale del Riesame dopo che gip del Tribunale di Trani aveva ottenuto i domiciliari per il medico psichiatra che avrebbe tenuto per sé la somma come compensi per le visite

prenotate dai pazienti tramite Cup anziché cederla – come da prassi – alla Asl Bat. Il professionista è uno psichiatra di Barletta, in servizio nel Centro di Salute Mentale di Andria. la procura ha scoperto che avrebbe trattenuto i compensi di otto pazienti tra il 2021 e il 2023. Le somme sono state già restituite

,

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author