Campi da calcio chiusi dal Covid, contenziosi in atto a Barletta

BARLETTA – Ragazzi senza strutture e campetti di calcio a cinque oggetto di contenziosi legali. Accade a Barletta, dove i tempi del Covid hanno fatto sprofondare nell’abbandono e nelle beghe burocratiche due strutture storiche dell’impiantistica sportiva cittadina. Il campo della parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in particolare, risulterebbe bloccato da un procedimento che vedrebbe coinvolta anche la stessa chiesa di viale Marconi. Nel frattempo, associazioni sportive locali e amatori non possono utilizzare il rettangolo verde, con danni ingenti per le casse comunali.

Proprio il Comune di Barletta, che si starebbe interessando alla faccenda, ha scelto di non intervenire pubblicamente sull’argomento, con gli assessori Degennaro e Mirabello che hanno preferito rimandare ogni dichiarazione al prossimo consiglio comunale del 15 novembre, quando dovrebbe essere formulata una domanda di attualità sulla questione in essere.

Situazione analoga per il campo di via Rossini, ex Green Park, da anni nel degrado senza soluzione di continuità e anche in questo caso con l’ombra dei contenziosi legali. L’amministrazione comunale è chiamata a sbrogliare la matassa dell’impiantistica sportiva.

