Bisceglie, sport e disabilità: runners “speciali” in gara in un percorso di 9 km

La città di Bisceglie si prepara ad una giornata di sport e solidarietà. “Io corro con te… e per te” è il nome della manifestazione sportiva di running che vedrà come protagonisti atleti ciechi ed ipovedenti. Sabato 10 e domenica 11 Maggio i runners gareggeranno in un circuito di 9km percorrendo la litoranea di Bisceglie. Tanti i corridori attesi con una madrina d’eccezione per la manifestazione: l’atleta e cantante Annalisa Minetti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author