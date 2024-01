Andria, prelevati reni e fegato da una donna di 62 anni

Reni e fegato sono stati prelevati da una donna di 62 anni di Corato (Bari) all’ospedale Bonomo di Andria. È la seconda donazione di organi dell’anno, con il consenso all’espianto fornito dai parenti della 62enne. Sono stati asportati da una squadra del Policlinico di Foggia e inviati a Bari e Padova per un’emergenza nazionale. Il fegato è stato prelevato dai referenti del Policlinico di Bari. La direttrice generale della Asl Bat, Tiziana Dimatteo, esprime vicinanza alla famiglia e ringrazia gli operatori sanitari e amministrativi per il contributo nell’effettuare questa donazione, che diventa un motivo di orgoglio per l’azienda.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author